En vivo: la Lepra pierde ante Fluminense por la mínima diferencia

El segundo tiempo cambió por completo el escenario en el Malvinas Argentinas. Cuando Independiente Rivadavia tenía todo servido para aprovechar la superioridad numérica, Fluminense encontró el gol a los 75 minutos a través de Kevin Serna y se puso 1-0.

La Lepra había comenzado el complemento con la ilusión de aprovechar la expulsión de Agustín Canobbio , quien dejó al equipo brasileño con diez jugadores a los 12 minutos.

Sin embargo, Fluminense resistió y encontró el golpe que ahora obliga a Independiente Rivadavia a reaccionar.

El equipo de Alfredo Berti necesita el empate para mantener con vida su ilusión de meterse entre los ocho mejores de América.

El primer tiempo fue parejo en el Malvinas Argentinas. Fluminense salió decidido y mostró, durante los primeros minutos, su mejor versión en los cuatro partidos que disputó ante Independiente Rivadavia.

El equipo brasileño tuvo su mejor momento en el comienzo y encontró en Guga a uno de sus puntos destacados. El lateral mostró buena técnica, mientras que Hulk volvió a exhibir toda su potencia cada vez que entró en contacto con la pelota.

Independiente Rivadavia, sin embargo, fue acomodándose con el correr de los minutos. La Lepra empezó a ganar terreno, encontró mejores asociaciones y, pasada la mitad del primer tiempo, consiguió equilibrar el trámite.

El equipo de Alfredo Berti terminó mejor. Primero avisó Elordi, con un cabezazo que llevó peligro sobre el arco brasileño, y luego fue Matías Fernández quien probó con un disparo desde afuera.

El empate refleja lo ocurrido durante los primeros 45 minutos: Fluminense fue mejor en el inicio, Independiente Rivadavia creció con el correr del partido y terminó dejando una mejor imagen.

La serie está abierta y el partido también. Quedan 45 minutos para definir quién se queda con el pasaje a los cuartos de final.