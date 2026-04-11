En vivo: Independiente Rivadavia vence 2-0 a Argentinos Juniors y se asegura su lugar en playoffs
Por la fecha 14, Independiente Rivadavia gana por los goles de Elordi al minuto 8 y Bucca a los 23'. López Muñoz fue expulsado en Argentinos a los 16'.
Con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a los playoffs, Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors, un rival directo por el liderazgo de la Zona B, en el Bautista Gargantini por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.