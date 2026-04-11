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En vivo: Independiente Rivadavia vence 2-0 a Argentinos Juniors y se asegura su lugar en playoffs

Por la fecha 14, Independiente Rivadavia gana por los goles de Elordi al minuto 8 y Bucca a los 23'. López Muñoz fue expulsado en Argentinos a los 16'.

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Independiente Rivadavia busca asegurarse la clasificación en el Gargantini ante Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia busca asegurarse la clasificación en el Gargantini ante Argentinos Juniors.

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Con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a los playoffs, Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors, un rival directo por el liderazgo de la Zona B, en el Bautista Gargantini por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El gol de Elordi para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Elordi para el 1-0 de Independiente Rivadavia

La expulsión de López Muñoz en Argentinos Juniors

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El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors

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