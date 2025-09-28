En vivo: Independiente Rivadavia iguala 0-0 frente a Huracán en el Bautista Gargantini
Después de dos encuentros como visitante, Independiente Rivadavia juega en su estadio frente a un Huracán que viene de capa caída.
Independiente Rivadavia enfrentará este domingo desde las 19:30 a Huracán de Parque Patricios, por la fecha 10 de la Zona A del torneo Clausura. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia y el partido se podrá ver en vivo por TNT Sports. Será el regreso del Azul del Parque al Bautista Gargantini tras dos partidos al hilo como visitante.