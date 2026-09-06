Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

En vivo: Independiente Rivadavia es superado por River y cae 2-0 en el Monumental

Tras una infracción de Costa a Correa dentro del área, Montiel no falló e Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River por la octava fecha del Clausura.

MDZ Deportes

Gonzalo Ríos deja atrás a Thiago Almada y encara hacia el arco defendido por Santiago Beltrán.&nbsp;

Gonzalo Ríos deja atrás a Thiago Almada y encara hacia el arco defendido por Santiago Beltrán. 

Juan Mateo Aberastain / MDZ

Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River en el Monumental promediando el primer tiempo del encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

River avisó por primera vez a los 9 minutos, cuando Tobías Andrada ganó de cabeza tras un envío al área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y Nicolás Bolcato controló la pelota sin dificultades.

El equipo de Leonardo Ponzio mantuvo la iniciativa y tres minutos más tarde volvió a inquietar al arquero visitante. Ángel Correa recibió en las inmediaciones del área y sacó un zurdazo que nuevamente encontró bien ubicado a Bolcato.

La insistencia del Millonario tuvo su premio a los 27 minutos. Correa se metió en el área por el sector izquierdo y, cuando buscaba avanzar, Leonard Costa lo derribó abajo. El árbitro no dudó y sancionó penal para River.

El penal que sancionó Ramírez en favor de River

Gonzalo Montiel tomó la responsabilidad y no falló. El lateral ejecutó un derechazo cruzado, engañó por completo a Bolcato y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio.

Montiel, de penal, convirtió el 1-0 para River ante la Lepra

El penal convertido por Gonzalo Montiel para el 1-0 de River.

Sobre el cierre de la primera mitad, a los 39 minutos, apareció la primera gran polémica de la tarde. José Florentín fue con demasiada fuerza sobre Lucas Martínez y le impactó con un planchazo a la altura de la rodilla. Pese a la violencia de la infracción, el árbitro decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla y el VAR no intervino para pedirle que revisara la acción. Para River, era una jugada que ameritaba la expulsión del mediocampista.

¿Era roja para Florentín?

Galván convirtió el 2-0 para River

Galván marcó el 2-0 de River ante la Lepra

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de River Plate vs Independiente Rivadavia

Archivado en

Notas Relacionadas