En vivo: Independiente Rivadavia es superado por River y cae 2-0 en el Monumental
Tras una infracción de Costa a Correa dentro del área, Montiel no falló e Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River por la octava fecha del Clausura.
Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River en el Monumental promediando el primer tiempo del encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
River avisó por primera vez a los 9 minutos, cuando Tobías Andrada ganó de cabeza tras un envío al área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y Nicolás Bolcato controló la pelota sin dificultades.
El equipo de Leonardo Ponzio mantuvo la iniciativa y tres minutos más tarde volvió a inquietar al arquero visitante. Ángel Correa recibió en las inmediaciones del área y sacó un zurdazo que nuevamente encontró bien ubicado a Bolcato.
La insistencia del Millonario tuvo su premio a los 27 minutos. Correa se metió en el área por el sector izquierdo y, cuando buscaba avanzar, Leonard Costa lo derribó abajo. El árbitro no dudó y sancionó penal para River.
El penal que sancionó Ramírez en favor de River
Gonzalo Montiel tomó la responsabilidad y no falló. El lateral ejecutó un derechazo cruzado, engañó por completo a Bolcato y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio.
Montiel, de penal, convirtió el 1-0 para River ante la Lepra
Sobre el cierre de la primera mitad, a los 39 minutos, apareció la primera gran polémica de la tarde. José Florentín fue con demasiada fuerza sobre Lucas Martínez y le impactó con un planchazo a la altura de la rodilla. Pese a la violencia de la infracción, el árbitro decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla y el VAR no intervino para pedirle que revisara la acción. Para River, era una jugada que ameritaba la expulsión del mediocampista.
¿Era roja para Florentín?
Galván convirtió el 2-0 para River
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