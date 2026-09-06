En vivo: Independiente Rivadavia es superado por River y cae 2-0 en el Monumental

Tras una infracción de Costa a Correa dentro del área, Montiel no falló e Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River por la octava fecha del Clausura.

Independiente Rivadavia pierde 1-0 ante River en el Monumental promediando el primer tiempo del encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

River avisó por primera vez a los 9 minutos, cuando Tobías Andrada ganó de cabeza tras un envío al área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y Nicolás Bolcato controló la pelota sin dificultades.

El equipo de Leonardo Ponzio mantuvo la iniciativa y tres minutos más tarde volvió a inquietar al arquero visitante. Ángel Correa recibió en las inmediaciones del área y sacó un zurdazo que nuevamente encontró bien ubicado a Bolcato.

La insistencia del Millonario tuvo su premio a los 27 minutos. Correa se metió en el área por el sector izquierdo y, cuando buscaba avanzar, Leonard Costa lo derribó abajo. El árbitro no dudó y sancionó penal para River.

El penal que sancionó Ramírez en favor de River PENAL PARA RIVER POR FALTA A CORREAEl delantero del Millonario fue derribado por Villalba y Ramírez no dudó en cobrar penalViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Dp0ZTE8cEA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026 Gonzalo Montiel tomó la responsabilidad y no falló. El lateral ejecutó un derechazo cruzado, engañó por completo a Bolcato y puso el 1-0 para el equipo de Ponzio.