En vivo: Independiente quiere volver al triunfo ante un Platense que apuesta todo al debut de Palermo

Independiente y Platense se verán las caras en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en un cruce correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

El conjunto de Avellaneda buscará hacerse fuerte ante su gente para mantenerse en el lote de arriba de la tabla, mientras que el Calamar llega golpeado y renovado tras el desembarco de un viejo conocido como nuevo entrenador.