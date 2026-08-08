En vivo: Independiente quiere volver al triunfo ante un Platense que apuesta todo al debut de Palermo
Independiente busca volver al triunfo tras la derrota ante Vélez, mientras que el Calamar está en un momento complicado y tendrá el debut de Palermo como DT.
Independiente y Platense se verán las caras en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini en un cruce correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
El conjunto de Avellaneda buscará hacerse fuerte ante su gente para mantenerse en el lote de arriba de la tabla, mientras que el Calamar llega golpeado y renovado tras el desembarco de un viejo conocido como nuevo entrenador.
Noticia en construcción.