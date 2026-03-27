En vivo: Independiente amplía la cuenta y golea a Atenas de Río Cuarto 3 a 0

Con goles de Valdez a los 20', Pussetto a los 38' y Cabral a los 41', Independiente se impone sin sobresaltos en Florencio Varela.

Valdez abrió el marcador a los 20' del primer tiempo.

Independiente de Avellaneda se impone con comodidad ante Atenas de Río Cuarto, por 3 a 0, al cabo de los primeros 45 minutos del encuentro válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina, disputado en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela.

Los tantos del Rojo los anotaron Valdez, a los 20’; Pussetto, a los 37’ y Cabral a los 41’.

pussetto independiente Pussetto puso el 2-0 para Independiente ante Atenas de Río Cuarto. X @Copa_Argentina Seguí el minuto a minuto de Independiente-Atenas El Rojo golea en Florencio Varela Luciano Cabral recibió la pelota de Valdéz y avanzó dentro del área para cruzar la pelota parta el 3 a 0.

Independiente amplía la ventaja A los 37 minutos, Valdéz levantó la pelota dentro del área y Pussetto dominó y definió de zurda para el 2 a 0.

¡Gol de Independiente! A los 20’ PT, Facundo Valdez abre el marcador para Independiente ante Atenas de Río Cuarto