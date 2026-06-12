En vivo: Gran tiempo de Franco Colapinto en su tercer giro en la FP1 del Gran Premio de Barcelona

Tras un fin de semana difícil en el Principado de Montecarlo, Franco Colapinto volverá a la acción de la Fórmula 1 este viernes a las 8:30 (hora de Argentina) cuando se suba a su A526 para afrontar la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona en el mítico Circuito de Catalunya.

En Alpine son óptimistas de volver a conseguir un buen resultado como el que logró Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, ya que esta mañana se confirmó que la FIA falló a favor de la escudería francesa y el piloto francés recuperó su podio en las calles del Principado. Ahora, buscarán volver a repetir el mismo resultado en Barcelona.