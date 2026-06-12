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Franco Colapinto comienza un nuevo fin de semana de F1 con la primera práctica en Barcelona.
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En vivo: Gran tiempo de Franco Colapinto en su tercer giro en la FP1 del Gran Premio de Barcelona

En su tercera vuelta rápida, Franco Colapinto mostró un gran ritmo, bajó su anterior tiempo y ahora giró en 1:19.169 ubicándose en el 9° lugar.

MDZ Deportes

Tras un fin de semana difícil en el Principado de Montecarlo, Franco Colapinto volverá a la acción de la Fórmula 1 este viernes a las 8:30 (hora de Argentina) cuando se suba a su A526 para afrontar la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona en el mítico Circuito de Catalunya.

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El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Barcelona

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Colapinto y Gasly vuelven al box de Alpine

Desde el pitwall los llamaron a ambos. Prepararán una nueva salida, tras dar más de diez vueltas en el neumático amarillo (11 y 15). Están 9° y 11°, respectivamente.

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Gran tiempo de Franco Colapinto en su tercer giro

En su tercera vuelta rápida, Franco Colapinto mostró un gran ritmo, bajó su anterior tiempo y ahora giró en 1:19.169 ubicándose en el 9° lugar.

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Colapinto mejoró su tiempo y se metió en el top 10

Franco Colapinto volvió a hacer otro giro rápido en Catalunya y en esta oportunidad marcó un tiempo de 1:19.461 que lo posicionó 10°.

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Primer tiempo de Colapinto en la FP1

Franco Colapinto salió de los boxes y giró por primera vez en Barcelona. En su primera vuelta cronometrada marcó un tiempo de 1:19.914.

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Problemas para Sainz y Williams en el comienzo del fin de semana

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George Russell marca el mejor tiempo en el inicio de la FP1

El piloto de Mercedes voló en su primer tiempo cronometrado y en su vuelta rápida marcó un tiempo de 1:17.414 sacándole casi un segundo a Liam Lawson, el segundo.

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Colapinto el primer de todos en salir a la pista y en marcar el primer tiempo de todos

El pilarense fue el primer piloto en salir a la pista y también el primero en marcar un tiempo. 1:37.482, una marca altísima en su primer giro. Ahora, regresó a los boxes.

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Los 7 rookies que disputarán la FP1 de Barcelona

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