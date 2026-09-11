En vivo: con goles de Romero y Valencia, Boca le gana 2-0 a Central Córdoba en la Bombonera

A pesar del equipo alternativo, Boca tuvo un arranque furioso y se impone al Ferroviario por 2 a 0 con goles del paraguayo y del ecuatoriano, respectivamente.

El paraguayo Ángel Romero volvió a tener la chance como titular después de muchísimo tiempo y marcó el 1-0 en la primera que tocó.

Boca Juniors derrota 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles hasta el momento fueron convirtidos por Ángel Romero a los 5 minutos del primer tiempo, tras una asistencia del lateral Lautaro Blanco, y por Enner Valencia, a los 11 del mismo período, tras un centro de Dylan Gorosito.

Tras una buena jugada de Sebastián Villa, que encontró a Lautaro Blanco por izquierda, este lanzó un centro al área chica y Ángel Romero, de primera, la desvió agarrandolo a contrapierna a Alan Aguerre. Boca ganaba desde el vestuario.

Ángel Romero no perdonó y facturó el 1-0 de Boca Gol de Ángel Romero para el 1-0 de Boca ESPN Apenas dos minutos después, se salvó Boca. Diego Barrera fabricó una muy buena acción individual por izquierda, gambeteó a Figal y remató sobre el palo izquierdo de Brey. El conjunto santiagueño tuvo el empate pero no pudo concretar.

Sin embargo, sobre los 11', Dylan Gorosito se escapó muy bien por derecha, tiró un centro pasado al segundo palo, rasante. Y allí apareció Enner Valencia para empujarla con el arco vacío y convertir su primer tanto con la camiseta xeneize.