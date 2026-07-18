En vivo: con goles de Rice y Konsa, Inglaterra derrota 2-0 a Francia en el duelo por el tercer puesto
Las selecciones de Francia e Inglaterra, que cayeron ante España y Argentina en semifinales, respectivamente, buscarán hacer podio en la Copa del Mundo.
Inglaterra se impone por 2 a 0 ante Francia, con un futbol y eficacia mucho mejor por parte de los dirigidos por Thomas Tuchel y sin chances claras para los comandados por Didier Deschamps, y se está subiendo al podio del Mundial 2026.
Declan Rice abrió el marcador desde el vestuario, con un remate al segundo palo del arquero frances, Mike Maignan
Declan Rice puso el 1-0 para Inglaterra
Ezri Konsa amplia el resultado para los ingleses tras un trio de esquina ejecutado por Declan Rice y se queda con la ventaja en menos de 20 minutos.
Konsa marcó el 2-0 para Inglaterra
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