En vivo: con goles de Colombo y Solari, Racing se impone 2-0 en el clásico ante San Lorenzo

Con goles del defensor y el delantero, Racing derrota a San Lorenzo y está ganando su primer partido como local en el torneo Clausura.

El abrazo de Nazareno Colombo, autor del 1-0 de Racing, con Agustín Almendra.&nbsp;

El abrazo de Nazareno Colombo, autor del 1-0 de Racing, con Agustín Almendra. 

FotoBaires

Racing Club derrota 2-0 a San Lorenzo en un duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, que se juega en el Cilindo de Avellaneda bajo el arbitraje de Ariel Penel.

A los 37 minutos del primer tiempo, tras una asistencia de Santiago Solari, Nazareno Colombo se quedó con el balón y le pegó al primer palo del arquero Orlando Gill para poner la ventaja de Racing sobre San Lorenzo por 1 a 0.

