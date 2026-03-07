En vivo: con golazos de De Paul y Messi, Inter Miami derrota 2-0 a DC United por la MLS
Con tantos de los argentinos Rodrigo De Paul y Lionel Messi (está a 1 de los 900), Inter Miami vence al elenco de Washington por la tercera fecha de la MLS.
El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a DC United por la tercera fecha de la MLS. El conjunto rosa llega a este compromiso en medio de la repercusión que generó su reciente visita a la Casa Blanca y busca conseguir su segunda victoria consecutiva en el campeonato.
Desde el inicio del encuentro, el equipo de Miami mostró superioridad con el control de la pelota y a los 17 minutos logró plasmarlo en el marcador: Rodrigo De Paul sacó un gran remate y marcó un verdadero golazo para abrir el partido.
El golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami
La definición de lujo de Messi para el 2-0
Lejos de conformarse con la ventaja, el Inter Miami mantuvo la intensidad y amplió la diferencia apenas diez minutos después. Tras una buena combinación con Silvetti, Lionel Messi definió con calidad y firmó el segundo tanto del equipo.