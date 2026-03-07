En vivo: con golazos de De Paul y Messi, Inter Miami derrota 2-0 a DC United por la MLS

Con tantos de los argentinos Rodrigo De Paul y Lionel Messi (está a 1 de los 900), Inter Miami vence al elenco de Washington por la tercera fecha de la MLS.

Lionel Messi convirtió su tanto número 80 con la camiseta de Inter Miami.

El Inter Miami de Lionel Messi enfrenta a DC United por la tercera fecha de la MLS. El conjunto rosa llega a este compromiso en medio de la repercusión que generó su reciente visita a la Casa Blanca y busca conseguir su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Desde el inicio del encuentro, el equipo de Miami mostró superioridad con el control de la pelota y a los 17 minutos logró plasmarlo en el marcador: Rodrigo De Paul sacó un gran remate y marcó un verdadero golazo para abrir el partido.

El golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami Golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami ante DC United Golazo de Rodrigo De Paul para el 1-0 de Inter Miami ante DC United @MLSes La definición de lujo de Messi para el 2-0 Golazo de Lionel Messi para el 2-0 de Inter Miami Golazo de Lionel Messi para el 2-0 de Inter Miami @MLSes Lejos de conformarse con la ventaja, el Inter Miami mantuvo la intensidad y amplió la diferencia apenas diez minutos después. Tras una buena combinación con Silvetti, Lionel Messi definió con calidad y firmó el segundo tanto del equipo.