En vivo: Godoy Cruz vence 1-0 a Deportivo Maipú, que juega con un hombre menos
Por la fecha 7, Godoy Cruz se impone en el Malvinas Argentinas con un golazo de Poggi al minuto 48. Nicolás Fernández fue expulsado en Maipú a los 45'.
Por la fecha 7 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú -que hoy hace las veces de local en el Malvinas Argentinas- y Godoy Cruz Antonio Tomba se miden en un duelo de equipos mendocinos y necesitados de puntos más que prometedor, aunque no se trate de un clásico propiamente dicho.