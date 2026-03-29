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Llaver arrasó en Neuquén: doble triunfo, pole y liderazgo total del campeonato

Llaver brilló en Neuquén con un doble triunfo contundente, dominó todo el fin de semana y se subió a la cima del campeonato con autoridad.

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El mendocino Bernardo Llaver tuvo un fin de semana perfecto en Neuquén y dejó en claro que va por todo en el Turismo Carretera 2000.

No fue una victoria más: fue dominio absoluto. Pole position, triunfo en la primera carrera y victoria en la segunda. Un combo demoledor que lo depositó en la cima del campeonato.

Con su Honda, Llaver no dejó dudas. Desde la largada impuso condiciones, manejó los tiempos y construyó diferencias con autoridad, mostrando un nivel que hoy lo pone como el gran candidato.

En la segunda final repitió la fórmula: control, ritmo y contundencia para cerrar un fin de semana soñado y transformarse en el nuevo líder del certamen.

TC 2000: Berni Llaver triunfo en Neuquén
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Un fin de semana perfecto

  • Pole position
  • Ganador Carrera 1
  • Ganador Carrera 2
  • Nuevo líder del campeonato

Llaver no dejó nada librado al azar. Fue superior en pista, firme en cada relanzamiento y sólido en los momentos clave.

El automovilismo mendocino tiene un nuevo protagonista fuerte en la escena nacional. Y si mantiene este nivel, la pelea por el título ya tiene nombre y apellido. Berni Llaver no avisó: directamente arrasó.

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