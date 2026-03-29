Llaver arrasó en Neuquén: doble triunfo, pole y liderazgo total del campeonato

El mendocino Bernardo Llaver tuvo un fin de semana perfecto en Neuquén y dejó en claro que va por todo en el Turismo Carretera 2000.

No fue una victoria más: fue dominio absoluto . Pole position, triunfo en la primera carrera y victoria en la segunda. Un combo demoledor que lo depositó en la cima del campeonato.

Con su Honda , Llaver no dejó dudas. Desde la largada impuso condiciones, manejó los tiempos y construyó diferencias con autoridad, mostrando un nivel que hoy lo pone como el gran candidato.

En la segunda final repitió la fórmula: control, ritmo y contundencia para cerrar un fin de semana soñado y transformarse en el nuevo líder del certamen.





llaver podio

TC 2000: Berni Llaver triunfo en Neuquén

Un fin de semana perfecto

Pole position

Ganador Carrera 1

Ganador Carrera 2

Nuevo líder del campeonato

Llaver no dejó nada librado al azar. Fue superior en pista, firme en cada relanzamiento y sólido en los momentos clave.

El automovilismo mendocino tiene un nuevo protagonista fuerte en la escena nacional. Y si mantiene este nivel, la pelea por el título ya tiene nombre y apellido. Berni Llaver no avisó: directamente arrasó.