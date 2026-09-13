En vivo: Godoy Cruz recibe a Colón en el Gambarte, en un duelo clave por la Primera Nacional
Godoy Cruz recibe al Sabalero desde las 18 por la fecha 29 de la Primera Nacional, en un duelo clave por la pelea de arriba.
Godoy Cruz afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la recta final de la Primera Nacional. El Tomba recibirá a Colón de Santa Fe desde las 18, en el Feliciano Gambarte, con la posibilidad de dar otro paso en su objetivo de acercarse a la pelea por el primer ascenso a la Liga Profesional.
El encuentro correspondiente a la fecha 29 tendrá además un condimento especial: apenas un punto separa al Expreso del Sabalero en la tabla, mientras que el conjunto mendocino está a ocho unidades del líder Ferro. Por eso, una victoria puede significar mucho más que sumar tres puntos para cualquiera de los dos.
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