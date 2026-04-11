En vivo: Godoy Cruz no le encuentra la vuelta y cae ante San Telmo por 2 a 0

Batallini puso el 1 a 0 a los 17' del primer tiempo, en tanto que un gol en contra de Mendoza aumentó la cuenta a favor del local en el complemento.

Godoy Cruz cae 1 a 0 ante San Telmo, en Isla Maciel, al cabo de los primeros 45’ del encuentro válido por la novena fecha de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro, correspondiente a la Zona A, lo anotó Martín Batallini a los 17’.

San Telmo asumió el protagonismo desde el inicio y logró imponer condiciones en los primeros minutos del encuentro. El equipo dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez manejó la iniciativa y generó las situaciones más claras en el arranque.

La primera ocasión concreta fue para el conjunto local, con una intervención de Iñaki Larthirigoyen que encontró una gran respuesta del arquero Roberto Ramírez, quien evitó la caída de su arco con una atajada destacada.

Godoy Cruz reaccionó con un intento de Nahuel Ulariaga, en una de las pocas aproximaciones que logró generar en ese tramo del partido, aunque sin la precisión necesaria para inquietar con mayor peligro.

El dominio de San Telmo se tradujo en el marcador a los 17 minutos, cuando Batallini apareció para abrir la cuenta y poner en ventaja al equipo local.