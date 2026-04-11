En vivo: Godoy Cruz empata sin goles ante San Telmo, en Isla Maciel

El Tomba busca su tercer triunfo consecutivo y puede quedar como único líder si se dan otros resultados en la fecha.

Las acciones del partido se siguen en vivo a través de la plataforma LPF Play, en un duelo clave para las aspiraciones del Tomba en el campeonato.

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¡VAMOS NOSOTROS! pic.twitter.com/crwqZGRXgx — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 11, 2026 El conjunto dirigido por Mariano Toedtli llega a este compromiso tras vencer 2 a 0 a Acassuso como local, resultado que le permite sostener una racha positiva en el torneo. Godoy Cruz se mantiene invicto en la competencia y suma 13 puntos, producto de tres triunfos y cuatro empates.

En este contexto, el Tomba intenta conseguir su tercera victoria consecutiva, lo que le permitiría escalar posiciones y mantenerse en la pelea por el liderazgo de la Zona A. Además, el conjunto bodeguero tiene la posibilidad de quedar como único puntero si Deportivo Morón y Colón no logran sumar de a tres en sus respectivos compromisos de la fecha.