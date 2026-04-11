En vivo: Godoy Cruz empata sin goles ante San Telmo, en Isla Maciel
El Tomba busca su tercer triunfo consecutivo y puede quedar como único líder si se dan otros resultados en la fecha.
Godoy Cruz juega este sábado ante San Telmo, en condición de visitante, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, con arbitraje de Javier Delbarba.
Las acciones del partido se siguen en vivo a través de la plataforma LPF Play, en un duelo clave para las aspiraciones del Tomba en el campeonato.
El conjunto dirigido por Mariano Toedtli llega a este compromiso tras vencer 2 a 0 a Acassuso como local, resultado que le permite sostener una racha positiva en el torneo. Godoy Cruz se mantiene invicto en la competencia y suma 13 puntos, producto de tres triunfos y cuatro empates.
En este contexto, el Tomba intenta conseguir su tercera victoria consecutiva, lo que le permitiría escalar posiciones y mantenerse en la pelea por el liderazgo de la Zona A. Además, el conjunto bodeguero tiene la posibilidad de quedar como único puntero si Deportivo Morón y Colón no logran sumar de a tres en sus respectivos compromisos de la fecha.