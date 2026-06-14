En vivo: Godoy Cruz empata 0-0 con Almirante Brown en Isidro Casanova
Godoy Cruz se presenta en Isidro Casanova buscando su segunda victoria consecutiva y la primera jugando fuera de Mendoza.
Godoy Cruz empata 0-0 con Almirante Brown por la fecha 18 de la Primera Nacional con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva y sumar de a tres por primera vez en condición de visitante en el campeonato.
El encuentro se disputa en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza y puede seguirse en vivo a través de LPF Play.
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