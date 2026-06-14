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En vivo: Godoy Cruz empata 0-0 con Almirante Brown en Isidro Casanova

Godoy Cruz se presenta en Isidro Casanova buscando su segunda victoria consecutiva y la primera jugando fuera de Mendoza.

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Godoy Cruz empata en Isidro Casanova frente a Almirante Brown.&nbsp;

Godoy Cruz empata en Isidro Casanova frente a Almirante Brown. 

Club Godoy Cruz

Godoy Cruz empata 0-0 con Almirante Brown por la fecha 18 de la Primera Nacional con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva y sumar de a tres por primera vez en condición de visitante en el campeonato.

El encuentro se disputa en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, cuenta con el arbitraje de Álvaro Carranza y puede seguirse en vivo a través de LPF Play.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Almirante Brown vs Godoy Cruz

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