En vivo: Gimnasia y Esgrima le gana 1-0 a Unión en el Legrotaglie con un gol de penal de Módica
Tras la derrota ante San Lorenzo, Gimnasia vence a Unión en el Legrotaglie con un polémico penal sancionado por Juan Pablo Loustau a instancias del VAR.
Después de la derrota sufrida en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima buscará recuperarse este sábado desde las 15.30, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura.
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