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Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En vivo: Gimnasia y Esgrima le gana 1-0 a Unión en el Legrotaglie con un gol de penal de Módica

Tras la derrota ante San Lorenzo, Gimnasia vence a Unión en el Legrotaglie con un polémico penal sancionado por Juan Pablo Loustau a instancias del VAR.

MDZ Deportes

Agustín Módica, delantero de Gimnasia.

Agustín Módica, delantero de Gimnasia.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Después de la derrota sufrida en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima buscará recuperarse este sábado desde las 15.30, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Gimnasia vs Unión

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