En Vivo: Gimnasia pierde con Instituto de Córdoba de visitante

Gimnasia y Esgrima iguala 0-0 ante Instituto al término de un primer tiempo que dejó poco para destacar. Fue un partido más luchado que jugado, con mucha fricción y escasa claridad de ambos lados. En ese contexto, el conjunto cordobés tuvo las dos situaciones más claras: primero, Luna obligó a Rigamonti a realizar una gran intervención durante los primeros 15 minutos; luego, Tissera quedó nuevamente de cara al arco, pero definió sin fuerza y la pelota terminó en las manos del arquero del Lobo.





Gimnasia, en cambio, prácticamente no logró inquietar a Instituto y apenas tuvo un centro para Módica que el delantero no pudo conectar. El empate le sirve al equipo de Darío Franco, pero deberá mantenerse atento en el complemento: si el local consigue afinar la puntería, puede terminar arruinándole la noche.