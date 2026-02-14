En vivo: Gimnasia no pudo mantener la igualdad y cae 2-1 contra Talleres de Córdoba
Por la fecha 5, Talleres gana en el Kempes con los goles de Dávila a los minutos 37 y 67. Módica lo había empatado para Gimnasia a los 44'.
Por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que viene de vencer como local a Instituto, se mide como visitantes contra Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro del encuentro es Darío Herrera.