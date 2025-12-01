En vivo: Gimnasia La Plata le gana 1-0 a Barracas con un gol convalidado a través del VAR
Gimnasia y Esgrima La Plata le gana 1-0 a Barracas Central con un tanto de Manuel Panaro a 22' del primer tiempo, que fue convalidado a instancias del VAR. y se está metiendo en las semifinales del Torneo Clausura donde ya espera Estudiantes de La Plata, que viene de dejar en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.
