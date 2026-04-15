En vivo: Gimnasia empata en la Copa Argentina contra Gimnasia y Tiro de Salta
El Lobo empata sin goles frente al equipo de la Primera Nacional por los 32avos de final. El vencedor de la llave irá vs. Vélez en la siguiente instancia.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza pone primera en la Copa Argentina 2026. El Lobo muestra un equipo que mezcla titulares y suplentes. El partido es parejo y no se sacan diferencias por los 32avos de final en el estadio Eduardo Gallardón (cancha de Los Andes). El partido es dirigido por el árbitro Nahuel Viñas y se puede ver en vivo por TyC Sports.
El minuto a minuto de Gimnasia (M)- Gimnasia y Tiro de Salta