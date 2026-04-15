En vivo: Gimnasia empata en la Copa Argentina contra Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Esgrima de Mendoza pone primera en la Copa Argentina 2026. El Lobo muestra un equipo que mezcla titulares y suplentes. El partido es parejo y no se sacan diferencias por los 32avos de final en el estadio Eduardo Gallardón (cancha de Los Andes). El partido es dirigido por el árbitro Nahuel Viñas y se puede ver en vivo por TyC Sports.



