Darío Franco mueve todo: doble competencia, lista XXL y un mensaje claro del Lobo

No es una convocatoria más. Es una declaración de intenciones claras. Darío Franco decidió ir a fondo y armó una lista extensa, casi con dos equipos completos, pensando en la doble competencia que se le viene a Gimnasia: primero Platense el domingo y luego Gimnasia y Tiro de Salta el miércoles por Copa Argentina.

Con una seguidilla exigente y la necesidad de sumar en ambos frentes, el entrenador entendió que debía llevar a lo mejor que tiene… y también ampliar variantes. Por eso aparecen nombres habituales, pero también alternativas que pueden tener minutos en esta mini gira por Buenos Aires.

Franco busca elevar el nivel general del plantel, darle rodaje a todos y sostener la intensidad en un calendario apretado. Sabe que necesita de todos si quiere cumplir el objetivo de sumar puntos en el torneo y competir con seriedad en la Copa.

Nicolás Romano, el chico de la casa vuelve a una convocatoria de Gimnasia. Foto: Prensa Gimnasia

Nicolás Romano, el chico de la casa que ilusiona a Gimnasia. Foto: Prensa Gimnasia

Pero detrás de esta movida también hay un respaldo clave: el dirigencial.

El esfuerzo para trasladar una delegación numerosa no es menor, y marca una apuesta clara del club por acompañar el proyecto deportivo en un momento donde cada partido empieza a tener peso propio.

Gimnasia no viaja solo a jugar.

Viaja a competir en serio.

Y con una lista que deja en claro que el Lobo… va por todo.



