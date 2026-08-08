Presenta:

Deportes

|

Gimnasia

En Vivo: Gimnasia empata con Instituto de Córdoba de visitante

Gimnasia empata sin goles con Instituto por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

MDZ Deportes

Gimnasia va por un nuevo triunfo.&nbsp;

Gimnasia va por un nuevo triunfo. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Gimnasia y Esgrima tendrá este sábado una importante prueba en el corazón del país. El Lobo visitará por la 4° fecha del Torneo Clausura a Instituto de Córdoba desde las 21:30, en un partido que tendrá como atractivo el regreso de Darío Franco a una cancha que conoce muy bien y el choque de dos de los escoltas de la Zona A. Dirige Sebastián Zunino y la transmisión estará a cargo de la señal ESPN Premium.

El Lobo viene de vencer de local a Unión de Santa Fe y es uno de los escoltas de Vélez en la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional con 6 puntos, junto a Independiente y el propio equipo cordobés. Darío Franco, entrenador del conjunto mendocino, volverá a pisar un escenario que forma parte de su historia (lo dirigió en dos oportunidades) y tendrá enfrente a un equipo del que conoce varias de sus características.

Del otro lado estará un Instituto que llega con la intención de prolongar su buen momento y festejar ante su gente. La Gloria busca su tercer triunfo consecutivo y tendrá una noche especial por la celebración de sus 108 años.

Para Gimnasia, en cambio, el desafío estará en trasladar a Córdoba el buen presente que viene construyendo y sumar en una cancha siempre exigente. El equipo mendocino intentará plantear un partido inteligente, reducir los espacios y aprovechar las situaciones que se presenten.

Probables formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú y Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Giuffrey; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Julián Ceballos, Luciano Cingolani y Agustín Modica.

Archivado en

Notas Relacionadas