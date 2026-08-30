En vivo: Gimnasia busca su tercer triunfo consecutivo y empata 0-0 en su visita a Independiente
Por la fecha 7 del Torneo Clausura, Gimnasia enfrenta a Independiente en el Libertadores de América con la posibilidad de trepar a la punta de la Zona A.
Por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza va en busca de su tercer triunfo consecutivo para trepar a la punta de la Zona A y visita a Independiente de Avellaneda en Libertadores de América.