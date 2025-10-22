En vivo: con Franco Mastantuono en el banco, Real Madrid y Juventus empatan 0-0 en el Bernabéu

El argentino no forma parte del once inicial del Real Madrid en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Champions League.

Real Madrid y Juventus se miden en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la UEFA Champions League. El equipo español busca mantener su paso perfecto, mientras que los italianos intentan conseguir su primera victoria en el certamen europeo.

La titularidad de Brahim Díaz como extremo derecho, ocupando el lugar del argentino Franco Mastantuono, es la gran novedad del once titular de Xabi Alonso para enfrentarse a la Juventus en Liga de Campeones este miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1981052801867231620&partner=&hide_thread=false ¡Nuestro XI inicial!

@juventusfc pic.twitter.com/q2blGuqxVU — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025 Cómo llegan Real Madrid y Juventus al duelo por la Champions El Real Madrid atraviesa un gran momento tanto en Europa como en el ámbito local. En la actual Champions League, ganó sus dos primeros encuentros: debutó con un 2-1 ante Olympique de Marsella en el Bernabéu y luego goleó 5-0 al Kairat en Kazajistán. Con puntaje ideal, el Merengue es uno de los seis equipos que mantienen el 100% de efectividad en el inicio del torneo.

En La Liga de España, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lidera con 24 puntos, producto de ocho victorias y una derrota, aunque esa caída fue contundente: 2-5 ante Atlético de Madrid en el clásico capitalino.

Del otro lado, la Juventus busca recuperarse tras un comienzo irregular. El conjunto italiano empató 4-4 con Borussia Dortmund en Turín y 2-2 frente a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por lo que acumula dos puntos en la fase de grupos. Los dirigidos por Massimiliano Allegri necesitan un triunfo en Madrid para meterse nuevamente en la pelea por la clasificación.