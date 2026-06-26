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En vivo: Franco Colapinto y un tremendo tiempo para meterse 5° en la FP1 del Gran Premio de Austria

En su cuarta vuelta rápida y con gomas blandas, Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine y giró en un tiempo de 1:08.962 que lo ubicó 5°.

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Franco Colapinto disputa la FP1 del GP de Austria.

Franco Colapinto disputa la FP1 del GP de Austria.

X @AlpineF1Team

La acción de la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 se pone en marcha este viernes en Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria. El campeonato tiene como sólido líder al joven Kimi Antonelli (Mercedes), quien llega a la cita austríaca pese a haber sufrido un abandono en la última carrera, disputada en Barcelona, donde el triunfo quedó en manos de Lewis Hamilton. El británico celebró así su primera victoria desde su llegada a Ferrari, mientras que Franco Colapinto buscará dar otro paso adelante con Alpine.

Luego de finalizar décimo en España (había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar, pero una penalización lo relegó), el argentino estrenará un nuevo alerón delantero con el objetivo de ganar confianza y rendimiento en las prácticas libres de este viernes, programadas para las 8:30 y las 12.

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Austria

Colapinto y un tremendo tiempo para meterse 5° en la FP1 del Gran Premio de Austria

En su cuarta vuelta rápida y con gomas blandas, Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine y giró en un tiempo de 1:08.962 que lo ubicó 5°.

La diferencia entre Colapinto y Gasly: 117 milésimas

Solo 117 milésimas separaron a Pierre Gasly de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Austria. El francés aprovechó que el argentino debió interrumpir parte de su programa de trabajo —había salido con el alerón delantero viejo para comparar datos, pero regresó a boxes por un inconveniente mecánico detectado por Alpine— y terminó apenas por delante suyo. Aun así, ambos quedaron muy parejos, en el 10° y 11° puesto, respectivamente, en una sesión dominada por Mercedes.

Dos pilotos sin tiempos en casi media hora de sesión

Mientras que Iwasa (en el Racing Bulls de Liam Lawson) y Luke Browning (en el Williams de Carlos Sainz) acaban de hacer un registro alto, en el garage siguen dos titulares y protagonistas del campeonato: Isack Hadjar y Lando Norris.

Tiempazo de Colapinto en su tercera vuelta: se puso 4°

En su tercera vuelta rápida, Franco Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine y giró en un tiempo de 1:10.450. No obstante, está muy lejos de Russell, el líder.

Mercedes domina en el inicio de la FP1

Kimi Antonelli tiene ahora el mejor tiempo de la sesión: 1m09s119. Le sacó una diferencia abismal a su compañero George Russell, quien supo ser P1 con un registro de 1:10.407. Colapinto está sexto (1:11.126).

Problemas para Verstappen: se quedó parado a la salida del box

El neerlandés no pudo meterse en la pista, al parecer por un problema eléctrico. Luego, el piloto informa: "Cada vez que suelto el embrague, me salta el anti-stall". Los mecánicos se acercan para moverlo nuevamente al garaje.

Colapinto mejoró su tiempo en su segunda vuelta rápida

En su segundo giro rápido, Franco Colapinto mejoró su tiempo y ahora marcó uno de 1:11.126 que lo ubicó en la 6° posición. Por su parte, Gasly está 9°.

Primer tiempo para Colapinto en el Red Bull Ring

El piloto argentino salió al histórico circuito austríaco y en su primera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:11.721, a 700 milésimas del líder Kimi Antonelli.

Una FP1 con varios rookies

Como ocurrió en Barcelona, algunos titulares darán sus autos para las pruebas obligatorias que los equipos deben ceder a pilotos sin experiencia (dos por año por monoplaza). En Austria, quienes lo harán serán Ferrari (Dino Beganovic por Charles Leclerc), Racing Bulls (Ayumu Iwasa por Liam Lawson), Haas (Ryo Hirakawa por Esteban Ocon), Williams (Luke Browning por Carlos Sainz), Audi (Paul Aron por Gabriel Bortoleto) y Aston Martin (Jak Crawford por Lance Stroll).

Comenzó la FP1 del GP de Austria: Colapinto sale a la pista

Media hora para saltar a la pista

Ya se nos viene la FP1 en el Red Bull Ring, el arranque de la actividad en el GP de Austria.

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