En vivo: Franco Colapinto y un tremendo tiempo para meterse 5° en la FP1 del Gran Premio de Austria
En su cuarta vuelta rápida y con gomas blandas, Colapinto mostró un gran ritmo con su Alpine y giró en un tiempo de 1:08.962 que lo ubicó 5°.
La acción de la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 se pone en marcha este viernes en Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria. El campeonato tiene como sólido líder al joven Kimi Antonelli (Mercedes), quien llega a la cita austríaca pese a haber sufrido un abandono en la última carrera, disputada en Barcelona, donde el triunfo quedó en manos de Lewis Hamilton. El británico celebró así su primera victoria desde su llegada a Ferrari, mientras que Franco Colapinto buscará dar otro paso adelante con Alpine.
Luego de finalizar décimo en España (había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar, pero una penalización lo relegó), el argentino estrenará un nuevo alerón delantero con el objetivo de ganar confianza y rendimiento en las prácticas libres de este viernes, programadas para las 8:30 y las 12.