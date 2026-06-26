En vivo: Franco Colapinto y un tremendo tiempo para meterse 5° en la FP1 del Gran Premio de Austria

La acción de la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 se pone en marcha este viernes en Spielberg, escenario del Gran Premio de Austria. El campeonato tiene como sólido líder al joven Kimi Antonelli (Mercedes), quien llega a la cita austríaca pese a haber sufrido un abandono en la última carrera, disputada en Barcelona, donde el triunfo quedó en manos de Lewis Hamilton. El británico celebró así su primera victoria desde su llegada a Ferrari, mientras que Franco Colapinto buscará dar otro paso adelante con Alpine.