En vivo: Franco Colapinto se ubica P16 en la FP2 del Gran Premio de Japón
Luego de concluir en el 16° lugar en la primera tanda de entrenamientos libres, Franco Colapinto sale a la pista de Suzuka para disputar la segunda práctica.
Luego de concluir en el 16° lugar en la primera tanda de entrenamientos libres, Franco Colapinto sale a la pista de Suzuka para disputar la segunda práctica.
Franco Colapinto no tuvo tiempo tiempo para descansar ya que rápidamente volvió a subirse al A526 de Alpine para afrontar la segunda práctica del Gran Premio de Japón en el histórico trazado de Suzuka.