Presenta:
Franco Colapinto durante la FP2 en Suzuka.
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto se ubica P16 en la FP2 del Gran Premio de Japón

Luego de concluir en el 16° lugar en la primera tanda de entrenamientos libres, Franco Colapinto sale a la pista de Suzuka para disputar la segunda práctica.

MDZ Deportes

Franco Colapinto no tuvo tiempo tiempo para descansar ya que rápidamente volvió a subirse al A526 de Alpine para afrontar la segunda práctica del Gran Premio de Japón en el histórico trazado de Suzuka.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Japón

Live Blog Post

Últimos minutos

Piastri mantiene el mejor tiempo de la FP2, seguido por los Mercedes de Antonelli y Russell. Detrás, las Ferrari de Leclerc y Hamilton.

Live Blog Post

Pocos cambios en la FP2

En la segunda parte de las prácticas no hay demasiados cambios respecto de los tiempos de punta. Alpine sigue lejos, con Gasly P14 y Colapinto P16.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2037419634903662927&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Alpine prueba

Pierre Gasly mejora su tiempo con neumáticos duros; Colapinto sale a pista con blandos.

Live Blog Post

Piastri baja el tiempo de Leclerc

El piloto australiano de McLaren lidera las prácticas con un tiempo de 1:30.133.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037416276440613118&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Norris sale a pista

McLaren logró solucionar los problemas en el monoplaza de Lando Norris, y el vigente campeón del mundo finalmente salió a pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037415471952101545&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ferrari, en la cima

Charles Leclerc ahora manda en las prácticas libres, con un tiempo de 1:31.019.

Live Blog Post

Colapinto, bajo investigación

La FIA investiga a Colapinto y Verstappen por un incidente en la Curva 15 (conducción errática).

Live Blog Post

Problemas para Albon

El Williams de Albon se queda parado en la Curva 1. No hay bandera roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037412684849610921&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Buen comienzo de Franco

Colapinto baja su registro y se ubica P11.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/allpainfanclub/status/2037412172695847175&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

McLaren da pelea

Oscar Piastri marca una buena vuelta rápida y supera a los Mercedes en el inicio de la FP2.

Live Blog Post

Colapinto, con medios

Todos los pilotos en pista, salvo Lando Norris y Sergio Pérez. La mayoría con neumáticos medios.

Live Blog Post

3:00 Comenzó la FP2 en Suzuka

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2037410112705294730&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Te recomendamos