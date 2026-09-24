En vivo: Franco Colapinto se ubica 12° en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán
Franco Colapinto se mantiene en el 12° lugar y ahora gira con tanques llenos probando el ritmo de carrera en el callejero de Bakú.
Franco Colapinto se mantiene en el 12° lugar y ahora gira con tanques llenos probando el ritmo de carrera en el callejero de Bakú.
Luego de una semana de descanso, Franco Colapinto vuelve a la acción. A partir de las 5:30 (hora de Argentina), el piloto argentino vuelve a subirse al A526 de Alpine para disputar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, una ciudad que le trae buenos recuerdos al número 43.
El piloto británico de Mercedes aplastó el tiempo de Max Verstappen y con un giro de 1:45.387 se posiciona en el primer lugar en Bakú.
El argentino está en el top 10 de la FP1 con el registro logrado en la goma más blanda, justo detrás de Gasly, que fue 16 milésimas más rápido en el compuesto duro.
El neerlandés se queda con el mejor registro en la goma roja: 1:45.787. Russell también lo supera al italiano, que ya no está en la pista, pero queda segundo, a cuatro décimas y fracción.
Franco Colapinto sigue mejorando cada vez que da vueltas y ahora giró en 1:47.523 que lo ubicó en el 7° lugar por detrás de Oscar Piastri.
La repetición permite identificar que Antonelli avisó por radio que perdió la hidráulica y tuvo que estacionar el auto en la curva 7. Desde allí, les hizo señas a los comisarios, que se acercaron rápidamente con los matafuegos. Golpe duro para el líder del campeonato y de la FP1 hasta acá.
Antonelli se quedó detenido en la curva 7 con fuego en los frenos traseros. Eso provocó, primero, la bandera amarilla y luego el Virtual Safety Car. El italiano ayuda a los comisarios a mover el auto a una zona segura, tras dejarlo en una vía de escape.
Antonelli was on an out lap when pulled over Sound on to listen to his radio #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/VIwL3akmya— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
Franco Colapinto, uno de los primeros en salir con gomas blandas, marcó un tiempo de 1:48.462 que lo posiciona en el 11° lugar.
Leclerc y Verstappen eran los candidatos al mejor tiempo, pero apareció el italiano con un tiempo de 1:46.265 y les sacó dos décimas al neerlandés y tres al monegasco.
En su segundo giro, Franco Colapinto mejoró su primera marca establecida y ahora marcó un tiempo de 1:50.405. Arriba, Verstappen y Leclerc se disputan el mejor tiempo, aunque ahora se mete Russell en la pelea, por debajo del neerlandés.
Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida en Bakú y marcó un tiempo alto de 1:55.065 con las gomas medias.
Tanto Colapinto como Gasly salieron al circuito de Bakú con las gomas intermedias para marcar sus primeros tiempos.
FP1 GREEN LIGHT The 2026 Azerbaijan Grand Prix weekend is GO!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/XbXyFyVDs7— Formula 1 (@F1) September 24, 2026
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato que será televisada por Disney+.
Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.
La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ella está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.
Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1.
Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9.
Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.
Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.
La Fórmula 1 se prepara para regresar al circuito urbano de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto tendrá muy presente una variable que ya le jugó una mala pasada. El viento aparece nuevamente como uno de los factores a seguir de cerca durante el fin de semana, especialmente para Alpine, en un trazado donde cualquier pérdida de control puede terminar contra las paredes.
Las previsiones apuntan a ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, una condición capaz de alterar el comportamiento de los monoplazas y complicar especialmente el paso por las curvas. En un circuito urbano como el de Bakú, donde los muros se encuentran prácticamente al límite de la pista, el margen para corregir una maniobra es mínimo y el viento puede convertirse en un factor determinante.
Fórmula 1
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