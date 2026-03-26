En vivo: Franco Colapinto sale a la pista para afrontar la FP1 del Gran Premio de Japón

Luego de una destacada actuación en China en donde sumó su primer punto como piloto de Alpine al finalizar en el 10° lugar, Franco Colapinto vuelve a subirse al A526 para disputar la tercera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. En esta ocasión, el argentino hará su estreno en el Gran Premio de Japón y disputará la FP1 en el mítico trazado de Suzuka (nuevo para el 43) a partir de las 23:30 (hora de Argentina).