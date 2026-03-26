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Franco Colapinto disputa la FP1 del GP de Japón.
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En vivo: Franco Colapinto sale a la pista para afrontar la FP1 del Gran Premio de Japón

Franco Colapinto vuelve a salir a la pista tras una semana de descanso para comenzar con la actividad en el histórico circuito de Suzuka.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Japón

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