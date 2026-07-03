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Franco Colapinto afronta la primera y única práctica libre en Silverstone.
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En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica 16° en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña

Luego de varios minutos, Franco Colapinto volvió a hacer una vuelta rápida y ahora mejoró su primer tiempo (1:33.612) para ponerse 16°.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 de Gran Bretaña

Terminó la primera salida de Colapinto

Tras esa vuelta con el ajuste en el alerón delantero, Colapinto volvió al box. Los mecánicos ensayos un cambio de neumático y lo metieron en el garaje. Está 17°, a 2.6s de la punta.

Mejora su tiempo Colapinto en su segunda vuelta rápida

Luego de varios minutos, Franco Colapinto volvió a hacer una vuelta rápida y ahora mejoró su primer tiempo (1:33.612) para ponerse 16°.

Max Verstappen impone condiciones y se pone P1

El tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 voló con su Red Bull y se colocó en el primer lugar al marcar un tiempo de 1:31.277 con las duras.

Primer tiempo para Colapinto

En su primera vuelta rápida en Silverstone, Franco Colapinto marcó un tiempo alto de 1:35.306 con las gomas duras.

Los dos Alpine salen con gomas duras para dar sus primeras vueltas

Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly salieron al circuito de Silverstone con gomas duras.

Lewis Hamilton, el primero en dejar el box

Pese a sus victorias en su circuito de casa, el inglés deja el garaje de Ferrari para meterse primero en la calle de boxes. Nadie quiere perder tiempo en el único ensayo del GP de Gran Bretaña.

Colapinto listo para afrontar la FP1

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