En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica 16° en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña
Luego de varios minutos, Franco Colapinto volvió a hacer una vuelta rápida y ahora mejoró su primer tiempo (1:33.612) para ponerse 16°.
Luego de varios minutos, Franco Colapinto volvió a hacer una vuelta rápida y ahora mejoró su primer tiempo (1:33.612) para ponerse 16°.
Luego de un fin de semana para el olvido en el Red Bull Ring de Austria, Franco Colapinto buscará pasar la página y regresar a la zona de puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña. En el mítico e histórico circuito de Silverstone, el piloto de Alpine comenzará el fin de semana con la primera y única práctica libre a las 8:30 (hora de Argentina), ya que para esta carrera la Fórmula 1 dictaminó que habrá formato Sprint.