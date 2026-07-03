En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica 16° en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña

Luego de un fin de semana para el olvido en el Red Bull Ring de Austria, Franco Colapinto buscará pasar la página y regresar a la zona de puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña. En el mítico e histórico circuito de Silverstone, el piloto de Alpine comenzará el fin de semana con la primera y única práctica libre a las 8:30 (hora de Argentina), ya que para esta carrera la Fórmula 1 dictaminó que habrá formato Sprint.