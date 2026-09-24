En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica 11° en la FP2 del GP de Azerbaiyán
En su tercer giro rápido, Franco Colapinto volvió a mejorar su marca. Con un tiempo de 1:46.783, el argentino escaló al 11° lugar.
En su tercer giro rápido, Franco Colapinto volvió a mejorar su marca. Con un tiempo de 1:46.783, el argentino escaló al 11° lugar.
Tras un discreo comienzo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó 18° en la primera sesión de entrenamientos libres, Franco Colapinto vuelve a subirse al A526 y saldrá a partir de las 9:00 al circuito callejero de Bakú para disputar la segunda práctica.