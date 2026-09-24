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Franco Colapinto vuelve a subirse al A526 para afrontar la segunda práctica libre en Bakú.
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En vivo: Franco Colapinto mejoró su tiempo y se ubica 11° en la FP2 del GP de Azerbaiyán

En su tercer giro rápido, Franco Colapinto volvió a mejorar su marca. Con un tiempo de 1:46.783, el argentino escaló al 11° lugar.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Colapinto en la FP2 del GP de Azerbaiyán

Bandera roja: chocó Lindblad

El piloto de Racing Bulls chocó fuertemente contra la curva del castillo y rompió la suspensión trasera de su monoplaza. Ante ello, los comisarios sacaron la bandera roja.

Mejora sus tiempos Colapinto

En su tercer giro rápido, Franco Colapinto volvió a mejorar su marca. Con un tiempo de 1:46.783, el argentino escaló al 11° lugar.

Verstappen marca el ritmo en el inicio de la práctica

El piloto neerlandés bajó por 0.069s el tiempo de Lando Norris y con una marca de 1:45.115 se ubica 1° en Bakú.

Gran tiempo de Colapinto

En su segunda vuelta rápida, Franco Colapinto mostró un buen ritmo con su Alpine y marcó un tiempo de 1:47.098 que lo ubicó en el 9° lugar.

Primer tiempo de Colapinto

Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la FP2 y con un giro de 1:48.791 se colocó en el 8° lugar.

Antonelli no estará presente en el inicio

El piloto italiano sufrió una falla hidráulica durante la FP1 (perdió media hora de práctica) y los mecánicos de Mercedes están terminando de reparar el daño.

Luces verdes: se pone en marcha la FP2 en Bakú

Colapinto y Gasly son los primeros en salir a la pista junto a los Cadillac.

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