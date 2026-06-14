En vivo: Franco Colapinto ganó otro puesto y se ubica 10° en el GP de Barcelona
Colapinto superó al Racing Bull de Arvid Lindblad, quien hizo otra parada en boxes, se ubicó en el 10° puesto y está en la zona de los puntos.
Colapinto superó al Racing Bull de Arvid Lindblad, quien hizo otra parada en boxes, se ubicó en el 10° puesto y está en la zona de los puntos.
Tras un inicio de fin de semana complejo en Montmeló, Franco Colapinto quiere dejar atrás todos sus problemas con el A526 de Alpine y sueña con volver a sumar puntos. Es por ello que este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina), el pilarense largará desde la 13° posición en el Gran Premio de Barcelona mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el puesto 14°.
En cuanto a la parte de adelante, George Russell saldrá desde la pole position y lo escoltará Lewis Hamilton. En la segunda fila se encuentran Kimi Antonelli y Lando Norris mientras que por detrás de ellos están Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Charles Leclerc.