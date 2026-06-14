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Franco Colapinto sale desde el puesto 13° en Montmeló.
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En vivo: Franco Colapinto ganó otro puesto y se ubica 10° en el GP de Barcelona

Colapinto superó al Racing Bull de Arvid Lindblad, quien hizo otra parada en boxes, se ubicó en el 10° puesto y está en la zona de los puntos.

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En cuanto a la parte de adelante, George Russell saldrá desde la pole position y lo escoltará Lewis Hamilton. En la segunda fila se encuentran Kimi Antonelli y Lando Norris mientras que por detrás de ellos están Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Charles Leclerc.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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La pelea por el 2° lugar está picante

Norris está cuarto, a 1.2s de Antonelli y desde boxes le piden que siga bien cerca del italiano, que ya tiene tres advertencias por salirse de los límites de pista.

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Abandono de Alonso y Virtual Safety Car: Hamilton sigue primero y va en busca de su primera victoria con Ferrari

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Colapinto 10° y en zona de puntos

Colapinto superó al Racing Bull de Arvid Lindblad, quien hizo otra parada en boxes, se ubicó en el 10° puesto y está en la zona de los puntos. Además, Pierre Gasly está 9°, pero debe hacer otro pit stop.

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Colapinto a los boxes y cayó al puesto 12°

Colapinto volvió a ingresar a boxes por segunda vez en la carrera, puso un nuevo compuesto de neumáticos duros y cayó hasta el puesto 12°.

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Franco Colapinto ganó un puesto y se ubica 11°

El abandono de Nico Hulkenberg lo aprovechó Franco Colapinto que subió un puesto y ahora está 11°. Pero además de él, también lo aprovechó Pierre Gasly quien se trepó al 10° lugar y está sumando un punto.

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Hamilton el primero en hacer dos paradas

Hamilton vuelve a parar en boxes. El neumático duro le duró 15 vueltas y volvió a las gomas medias. El británico, parece, irá por una estrategia de tres paradas. Volvió en el séptimo puesto, detrás de Piastri pero con mucho mejor ritmo que el australiano. Russell lidera ahora por delante de Antonelli y Norris.

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Insólito: Alpine le pidió a Colapinto cambiar posiciones con Gasly y este explotó

Desde Alpine le dicen a Colapinto que deje pasar a Gasly. El argentino no entiende la decisión del equipo. "Pero si está a un segundo y ni siquiera presionando", replica. Pero hace caso y le deja el 12° puesto al francés. Así está 13° en pista, donde siguen liderando Russell, con Hamilton y Antonelli como escoltas.

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Franco Colapinto fue a los boxes y cayó al 19° en el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar las gastadas gomas blandas y puso gomas duras. La idea es ir hasta el final de carrera, pero no es muy viable.

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Reclamo de Gasly a Alpine: pidió que Colapinto lo deje pasar

"Estoy perdiendo el tiempo acá", reclamó Gasly, que está a 0s7 de Colapinto y con chances de estirar más el primer stint con gomas medias. ¿Se viene el pedido de Alpine para cambiar posiciones?

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Hadjar lo pasó a Colapinto y cayó al puesto 12°

El piloto francés mostró el dominio del Red Bull por sobre un Alpine y lo superó fácilmente para meterse en el 11° puesto. Por su parte, Franco cayó a la 12° posición.

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Tremenda largada de Franco Colapinto: se ubica 11°

Franco Colapinto ganó dos posiciones en la primera curva del circuito de Catalunya y ahora está en el 11° puesto a uno solo de meterse en los puntos. Arvid Lindblad, el próximo rival a superar para el pilarense.

Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

Gran largada de Franco Colapinto en el GP de Barcelona

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Russell movió bien y mantuvo el primer puesto en la largada

El piloto británico de Mercedes largó muy bien y se mantuvo en la primera posición. No obstante, Hamilton y Antonelli lo persiguen en busca de su cabeza.

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La grilla de partida del GP de Barcelona

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Colapinto palpitó la carrera y analizó los pros y los contras del circuito

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