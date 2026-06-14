En vivo: Franco Colapinto ganó otro puesto y se ubica 10° en el GP de Barcelona

Tras un inicio de fin de semana complejo en Montmeló, Franco Colapinto quiere dejar atrás todos sus problemas con el A526 de Alpine y sueña con volver a sumar puntos. Es por ello que este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina), el pilarense largará desde la 13° posición en el Gran Premio de Barcelona mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el puesto 14°.