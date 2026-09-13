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Colapinto larga 9° en el difícil circuito de Madring.
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En vivo: Franco Colapinto fue a los boxes y cayó al 10° lugar en el GP de España

Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar gomas medias por duras y perdió 3 posiciones al caer hasta el 10° puesto.

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Por su parte, Lando Norris sale desde la pole position y detrás de él estará Kimi Antonelli. En la segunda fila se ubican Max Verstappen y Lewis Hamilton mientras que Leclerc y Russell completan la tercera fila.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de España

Norris a los boxes y Leclerc es el nuevo líder en Madrid

Colapinto a los boxes: cayó hasta el 10° lugar

Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar gomas medias por duras y perdió 3 posiciones al caer hasta el 10° puesto.

Virtual Safety Car: se la pegó Stroll

El piloto de Aston Martin sufrió un problema en sus frenos y chocó contra los muros del Madrind. Ante ello, se desplegó el Virtual Safety Car.

Norris le saca 6 segundos a Antonelli y lidera a placer en Madrid

El campeón del mundo tiene un ritmo bestial y ya le sacó más de 5 segundo al piloto italiano.

Lawson lo pasó a Colapinto, quien ahora está 7°

Franco Colapinto no pudo imponer mucha resistencia contra el Red Bull de Lawson y cayó hasta el 7° lugar en el Madring.

Colapinto sube al 6° lugar y va por Russell

Lewis Hamilton sufrió un problema en los frenos y cayó hasta el último lugar. Esto lo aprovechó Colapinto, quien subió un lugar más, y se ubica 6°.

¡Tremenda largada Neneeee!

Colapinto, como ya nos tiene acostumbrados, demostró sus dotes en la largada, superó a Lawson y Piastri y escaló al 7° lugar en el Madring. Por su parte, Pierre Gasly también ganó un lugar y se ubica 13°.

Lando Norris le tiró el auto a Antonelli y cuidó su primer lugar en Madrid

El campeón del mundo largó muy bien, le demostró al joven italiano que quiere dar batallar y tras una dura lucha, se mantuvo en el primer lugar. Verstappen se ubica 2° y Antonelli 3°.

¡Vuelta de formación en el GP de España en el circuito de Madring!

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