En vivo: Franco Colapinto fue a los boxes y cayó al 10° lugar en el GP de España
Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar gomas medias por duras y perdió 3 posiciones al caer hasta el 10° puesto.
Franco Colapinto fue a los boxes para cambiar gomas medias por duras y perdió 3 posiciones al caer hasta el 10° puesto.
Franco Colapinto tiene un solo objetivo este domingo en Madrid: sumar puntos. Luego de una tremenda prueba de clasificación, el piloto argentino largará desde el 9° puesto en el Madring (el circuito más difícil de la temporada) y buscará volver a sumar puntos valiosos para Alpine.
Por su parte, Lando Norris sale desde la pole position y detrás de él estará Kimi Antonelli. En la segunda fila se ubican Max Verstappen y Lewis Hamilton mientras que Leclerc y Russell completan la tercera fila.