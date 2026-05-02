En vivo: Franco Colapinto clasificó 9° y avanzó a la Q3 en la qualy del Gran Premio de Miami

Luego de finalizar en el 10° en la carrera Sprint, Franco Colapinto se volverá a subir al A526 para disputar la prueba de clasificación del Gran Premio de Miami a las 17:00 (hora de Argentina). En la qualy, el pilarense sabe que necesitar volver a mostrar el ritmo que tuvo durante la jornada del viernes y es por ello que intentará meterse en la Q3 y largar dentro del top 10 para la carrera del domingo.