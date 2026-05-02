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Franco Colapinto disputa la qualy del GP de Miami.
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En vivo: Franco Colapinto clasificó 9° y avanzó a la Q3 en la qualy del Gran Premio de Miami

Colapinto pasó a la Q3 y largará dentro del top 10 en la carrera. Con su tiempo de 1:28.975 le alcanzó para clasificar 9° y avanzar a la última tanda.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy del GP de Miami

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Los eliminados en la Q2

11 - Nico Hulkenberg (Audi)

12 - Liam Lawson (Racing Bulls)

13 - Oliver Bearman (Haas)

14 - Carlos Sainz (Williams)

15 - Esteban Ocon (Haas)

16 - Alex Albon (Williams)

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Franco Colapinto avanzó a la Q3 y sigue confirmando su gran momento en Miami

Franco Colapinto pasó a la Q3 y largará dentro del top 10 en la carrera del domingo. Con su tiempo de 1:28.975 le alcanzó para clasificar 9° y avanzar a la última tanda. Gasly también se metió por la ventana al quedar 10°.

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Antonelli, nuevo P1

El italiano se pone al frente con un tiempo de 1:28.352 después de la primera salida. Hamilton queda a 125 milésimas. Colapinto cae al octavo lugar, pero es el mejor del resto, con un registro de 1:28.9 como Piastri, Verstappen y Hadjar.

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Gran vuelta de Colapinto en la Q2

En su primer giro rápido en la Q2, Franco Colapinto marcó un gran tiempo de 1:28.975 y por el momento se ubica 8° por lo que está adentro de la Q3.

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Colapinto se metió en la Q2 con un buen tiempo

Franco volvió a mostrar un gran ritmo y con un tiempo de 1:29.584 avanzó a la Q2 en la prueba de clasificación del GP de Miami. Por su parte, Pierre Gasly también se clasificó con lo justo.

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Colapinto marcó su primer tiempo en la Q1

Franco Colapinto terminó su primera vuelta rápida en la Q1 y giró en un tiempo de 1:29.917 que lo posicionó en el 9° lugar. Por ahora, se mete en la Q2.

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Colapinto y Gasly regresaron al box de Alpine y siguen sin marcar tiempos

Cuando parecía que iban a marcar sus primeros tiempos, los dos pilotos de Alpine se metieron en los boxes y siguen sin marcar una vuelta rápida en la Q1. Por el momento faltan 9 minutos para el final.

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Verstappen marca el mejor tiempo de la Q1

El tetracampeón del mundo, quien no viene teniendo un buen arranque de temporada, marcó un giro de 1:29.099 que lo posicionó en lo más alto de la Q1. Norris, Leclerc y Hamilton son los tres pilotos que lo siguen.

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Todo listo: arranca la clasificación

La Q1 se puso en marcha en marcha con los 22 autos. Los peores seis tiempos quedarán eliminados al cabo de 18 minutos.

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Bortoleto, descalificado de la Sprint Race

Los comisarios deportivos resolvieron la sanción para el piloto brasileño, que había cruzado la meta undécimo.

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