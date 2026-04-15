En vivo: Fabrizio Sartori de cabeza le da el empate a la Lepra ante el Fluminense

Independiente Rivadavia empata 1 a 1 ante Fluminense en el Maracaná, con gol de Fabrizio Sartori para el azul.

Al término del primer tiempo, Independiente Rivadavia empata 1 a 1 ante Fabrizio Sartori en un partido intenso y cambiante en el Maracaná.

El conjunto brasileño comenzó mejor, con presión alta y protagonismo desde el arranque, y logró abrir el marcador a los 9 minutos por intermedio de Guilherme Arana. A la Lepra le costó hacer pie en ese inicio, pero con el correr de los minutos se fue acomodando, ganó terreno y empezó a discutirle la pelota al local.

Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense Fabrizio Sartori empata ante Fluminense en el Maracaná Esa mejora tuvo premio a los 37 minutos, cuando Fabrizio Sartori apareció de cabeza tras un buen envío de Costa para marcar el empate y meter nuevamente en partido al equipo mendocino.

Con el 1 a 1, Independiente llega al descanso mostrando carácter y reacción, aunque sabe que deberá estar muy atento en el inicio del complemento, donde Fluminense seguramente volverá a salir con intensidad. Partido abierto y la Lepra, más que viva en Brasil.