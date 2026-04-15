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Fabrizio Sartori

En vivo: Fabrizio Sartori de cabeza le da el empate a la Lepra ante el Fluminense

Independiente Rivadavia empata 1 a 1 ante Fluminense en el Maracaná, con gol de Fabrizio Sartori para el azul.

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Fluminense Independiente Rivadavia
EFE

Al término del primer tiempo, Independiente Rivadavia empata 1 a 1 ante Fabrizio Sartori en un partido intenso y cambiante en el Maracaná.

El conjunto brasileño comenzó mejor, con presión alta y protagonismo desde el arranque, y logró abrir el marcador a los 9 minutos por intermedio de Guilherme Arana. A la Lepra le costó hacer pie en ese inicio, pero con el correr de los minutos se fue acomodando, ganó terreno y empezó a discutirle la pelota al local.

Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense

Sartori puso el 1-1 ante Independiente Rivadavia ante Fluminense

Fabrizio Sartori empata ante Fluminense en el Maracaná

Esa mejora tuvo premio a los 37 minutos, cuando Fabrizio Sartori apareció de cabeza tras un buen envío de Costa para marcar el empate y meter nuevamente en partido al equipo mendocino.

Con el 1 a 1, Independiente llega al descanso mostrando carácter y reacción, aunque sabe que deberá estar muy atento en el inicio del complemento, donde Fluminense seguramente volverá a salir con intensidad. Partido abierto y la Lepra, más que viva en Brasil.

Arana abrió el marcador para Fluminense ante Independiente Rivadavia

Arana abrió el marcador para Fluminense ante Independiente Rivadavia

Las fotos del duelo en el Maracaná

Fluminense Independiente Rivadavia
Tempranero gol del Flu en el Maracan&aacute;.&nbsp;

Tempranero gol del Flu en el Maracaná.

Fluminense Independiente Rivadavia
Con gol de Guilherme Arana, Fluminense vence a Independiente Rivadavia.&nbsp;

Con gol de Guilherme Arana, Fluminense vence a Independiente Rivadavia.

El minuto a minuto de Fluminense vs Independiente Rivadavia

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