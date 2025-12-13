Presenta:

En vivo: Estudiantes y Racing empataron 1-1 la final y habrá penales par definir al campeón del Clausura

Maravilla Martínez había adelantado a Racing a 10 minutos del final, pero en el descuento apareció el goleador Guido Carrillo y le dio el empate a Estudiantes.

Guido Carrillo festeja el tanto del 1-1 de Estudiantes junto a Lucas Alario.&nbsp;

Racing Club y Estudiantes de La Plata empataron 1-1 durante 120 minutos de la gran final del Torneo Clausura, y deberán definir por penales al nuevo campeón del fútbol argentino en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El marcador lo había abierto Adrián "Maravilla" Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, para Racing, mientras que a los 47, Guido Carrillo logró la igualdad.

En un encuentro friccionado y parejo, el equipo platense tuvo dos claras ocasiones para desnivelar. En tanto, si el cotejo termina igualado, se definirá en tiempo extra o tiros penales.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Racing se puso arriba en el marcador con un golazo memorable de Adrián "Maravilla" Martínez.

La excelsa definición de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing

El golazo de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing

Pero Estudiantes no se dio por vencido y empató el encuentro ante Racing por 1-1 a los 47 minutos con un cabezazoz impecable de Guido Carrillo tras un centro perfecto de José Sosa.

Guido Carrillo empató para Estudiantes

El gol de Carrillo para el empate agónico de Estudiantes

El minuto a minuto de Racing vs Estudiantes

