En vivo: Estudiantes y Racing empataron 1-1 la final y habrá penales par definir al campeón del Clausura

Maravilla Martínez había adelantado a Racing a 10 minutos del final, pero en el descuento apareció el goleador Guido Carrillo y le dio el empate a Estudiantes.

Guido Carrillo festeja el tanto del 1-1 de Estudiantes junto a Lucas Alario.

Racing Club y Estudiantes de La Plata empataron 1-1 durante 120 minutos de la gran final del Torneo Clausura, y deberán definir por penales al nuevo campeón del fútbol argentino en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El marcador lo había abierto Adrián "Maravilla" Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, para Racing, mientras que a los 47, Guido Carrillo logró la igualdad.

En un encuentro friccionado y parejo, el equipo platense tuvo dos claras ocasiones para desnivelar. En tanto, si el cotejo termina igualado, se definirá en tiempo extra o tiros penales.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Racing se puso arriba en el marcador con un golazo memorable de Adrián "Maravilla" Martínez.

La excelsa definición de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing El golazo de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing Pero Estudiantes no se dio por vencido y empató el encuentro ante Racing por 1-1 a los 47 minutos con un cabezazoz impecable de Guido Carrillo tras un centro perfecto de José Sosa.