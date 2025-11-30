Presenta:

En vivo: Estudiantes de Rio Cuarto iguala 1-1 con Madryn y se queda con el ascenso a Primera

Por la revancha de la final, Deportivo Madryn ganaba desde los 64', pero Estudiantes de Río Cuarto, que había ganado la ida 2-0, marcó la igualdad a los 84'.

MDZ Deportes

Deportivo Madryn y Estudiantes de Rio Cuarto se enfrentan en el Estadio Abel Sastre.

@ClubMadryn

En busca del segundo ascenso a la Liga Profesional (el primero se lo quedó Gimnasia de Mendoza), Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Rio Cuarto en el Estadio Abel Sastre por la revancha de la final del Reducido de la Primera Nacional 2025. En la ida, los cordobeses se impusieron por 2-0.

El golazo de Silba para el 1-0 de Deportivo Madryn

El gol de Morales para el empate de Estudiantes

El minuto a minuto de Deportivo Madryn - Estudiantes RC

