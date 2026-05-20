En vivo: Estudiantes de La Plata va por su "Maracanazo" ante Flamengo en Río de Janeiro
Estudiantes de La Plata buscará dar el golpe ante Flamengo en un duelo clave por la cima del Grupo A de la Copa Libertadores en el Maracaná.
Estudiantes de La Plata tendrá un encuentro durísimo este miércoles, cuando visite al Flamengo de Brasil en un duelo clave por la primera posición del Grupo A de la Copa Libertadores.
El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.