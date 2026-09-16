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Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes da el batacazo, le gana 1-0 a Corinthians en Brasil y es semifinalista de la Libertadores

Tras el 1-1 en la ida disputada en UNO, Estudiantes de La Plata visita al elenco brasileño por la vuelta de los cuartos de final del certamen continental

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Memphis Depay, la estrella de Corinthians, sufre una falta de Santiago Núñez, defensor de Estudiantes de La Plata.&nbsp;

Memphis Depay, la estrella de Corinthians, sufre una falta de Santiago Núñez, defensor de Estudiantes de La Plata. 

EFE

Estudiantes de La Plata derrota 1-0 frente a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de América por primera vez en 17 años.

El 1-0 de Estudiantes ante Corinthians

El gol de Estudiantes ante Corinthians

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Corinthians vs Estudiantes de La Plata

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