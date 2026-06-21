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España tardó solo 10 minutos en abrir el marcador ante Arabia Sadita.
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En vivo: España no quiere dejar dudas y golea a Arabia Saudita por 3 a 0

Con un gol de Lamine Yamal y dos de Oyarzabal, España se impone en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo H.

MDZ Deportes

España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H. en un partido clave para el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este domingo 21 de junio, desde las 13:00 (hora de Argentina), en el estadio de Atlanta, Georgia.

Lamine Yamal puso el 1-0 para España

Lamine Yamal puso el 1-0 de España ante Arabia Saudita

Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja

Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja

Oyarzabal, otra vez

Oyarzabal marcó el 3-0 de España ante Arabia Saudita

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, busca recuperarse tras un debut inesperado con empate 0-0 ante Cabo Verde, mientras que el conjunto saudí llega con confianza luego de igualar 1-1 frente a Uruguay.

Seguí el minuto a minuto de España-Arabia Saudita

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