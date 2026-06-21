En vivo: España no quiere dejar dudas y golea a Arabia Saudita por 3 a 0
Con un gol de Lamine Yamal y dos de Oyarzabal, España se impone en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo H.
Con un gol de Lamine Yamal y dos de Oyarzabal, España se impone en un duelo válido por la segunda fecha del Grupo H.
España y Arabia Saudita se enfrentan por la segunda fecha del Grupo H. en un partido clave para el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. El encuentro se disputará este domingo 21 de junio, desde las 13:00 (hora de Argentina), en el estadio de Atlanta, Georgia.
La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, busca recuperarse tras un debut inesperado con empate 0-0 ante Cabo Verde, mientras que el conjunto saudí llega con confianza luego de igualar 1-1 frente a Uruguay.