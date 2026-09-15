En vivo: en el Morumbí, Boca le gana 1-0 a San Pablo y saca boleto para las semis de la Sudamericana
Con un gol de Leandro Lozano, a los 15' del segundo tiempo, Boca vence a San Pablo como visitante y se pone 2-0 en el global de la serie.
Boca derrota 1-0 ante San Pablo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.
En los primeros minutos, Boca domina las acciones de juego, propone y presiona alto. Sin embargo, no puede acercarse con claridad al arco contrario.
Lozano abrió la cuenta para Boca en el Morumbí
El polémico gol anulado a San Pablo
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