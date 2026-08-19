En vivo: el Inter Miami de Messi quiere volver a la senda del triunfo y empata 0-0 con Philadelphia
Tras sumar tres derrotas al hilo, el Inter Miami busca volver a sonreír y se mide contra Philadelphia Union en el Subaru Park.
Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi busca volver a la senda del triunfo y cortar una racha de 3 derrotas consecutivas y visita a Philadelphia Union en el Subaru Park por la MLS con el objetivo de acercarse a la punta de la Conferencia Este.