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En vivo: el Inter Miami de Messi quiere volver a la senda del triunfo y empata 0-0 con Philadelphia

Tras sumar tres derrotas al hilo, el Inter Miami busca volver a sonreír y se mide contra Philadelphia Union en el Subaru Park.

MDZ Deportes

Inter Miami enfrenta a Philadelphia Union en el Subaru Park.

Inter Miami enfrenta a Philadelphia Union en el Subaru Park.

Prensa Inter Miami

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup y ser goleado por Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi busca volver a la senda del triunfo y cortar una racha de 3 derrotas consecutivas y visita a Philadelphia Union en el Subaru Park por la MLS con el objetivo de acercarse a la punta de la Conferencia Este.

El minuto a minuto de Philadelphia Union - Inter Miami

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