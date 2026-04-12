En vivo: en el debut de Mariano Echeverría como DT, Deportivo Maipú empata 0-0 a Colegiales

Deportivo Maipú recibirá esta tarde a Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional, en lo que será el debut de Mariano Echeverría como entrenador tras reemplazar a Alexis Matteo. El partido se jugará desde las 18.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión de LPF Play.