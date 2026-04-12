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En vivo: en el debut de Mariano Echeverría como DT, Deportivo Maipú empata 0-0 a Colegiales

El Deportivo Maipú estrena DT ante Colegiales, en busca de un nuevo rumbo con un cuerpo técnico identificado con la historia del club.

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Deportivo Maipú inicia una nueva etapa con cambio de mando y la urgencia de reaccionar en casa para frenar la caída.

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Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú recibirá esta tarde a Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional, en lo que será el debut de Mariano Echeverría como entrenador tras reemplazar a Alexis Matteo. El partido se jugará desde las 18.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión de LPF Play.

La dirigencia del Cruzado apostó por un perfil identificado con el club y le dio la oportunidad al Flaco, que además estará acompañado en su cuerpo técnico por Enzo Imbesi, con quien integró el plantel que consiguió el histórico ascenso al Argentino A en 2008.

El minuto a minuto de Deportivo Maipú vs Colegiales

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