En vivo: en el debut de Mariano Echeverría como DT, Deportivo Maipú empata 0-0 a Colegiales
El Deportivo Maipú estrena DT ante Colegiales, en busca de un nuevo rumbo con un cuerpo técnico identificado con la historia del club.
Deportivo Maipú recibirá esta tarde a Colegiales por la fecha 9 de la Primera Nacional, en lo que será el debut de Mariano Echeverría como entrenador tras reemplazar a Alexis Matteo. El partido se jugará desde las 18.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con arbitraje de Lucas Cavallero y transmisión de LPF Play.
La dirigencia del Cruzado apostó por un perfil identificado con el club y le dio la oportunidad al Flaco, que además estará acompañado en su cuerpo técnico por Enzo Imbesi, con quien integró el plantel que consiguió el histórico ascenso al Argentino A en 2008.