En vivo: con el debut de Aníbal Moreno, River iguala con Peñarol en su segundo amistoso de verano

River se mide frente a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en una nueva prueba del Millo pensando en su debut oficial.

Juanfer Quintero es capitán y maneja los hilos del mediocampo de este River 2026.&nbsp;&nbsp;

En el cierre de su pretemporada y a días del inicio del Torneo Apertura, River afronta su segundo y último amistoso ante Peñarol en el Campus de Maldonado. Marcelo Gallardo aprovechará este compromiso para volver a probar de cara al duelo del próximo 24 de enero frente a Barracas Central.

El minuto a minuto de River vs Peñarol

