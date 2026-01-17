En vivo: con el debut de Aníbal Moreno, River iguala con Peñarol en su segundo amistoso de verano
River se mide frente a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en una nueva prueba del Millo pensando en su debut oficial.
En el cierre de su pretemporada y a días del inicio del Torneo Apertura, River afronta su segundo y último amistoso ante Peñarol en el Campus de Maldonado. Marcelo Gallardo aprovechará este compromiso para volver a probar de cara al duelo del próximo 24 de enero frente a Barracas Central.