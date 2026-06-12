En vivo: con el arbitraje del argentino Facundo Tello, Bosnia le gana 1-0 a Canadá en el Toronto Stadium

Canadá, el seleccionado anfitrión, buscará hacerse fuerte en Toronto ante Bosnia, un rival europeo que llega con confianza tras dejar sin Mundial a Italia.

El argentino Facundo Tello dirigirá el tercer partido del Mundial y el primero en suelo canadiense.

Tajon Buchanan (17), de Canadá, disputa el balón con Sead Kolasinac (5) de Bosnia y Herzegovina.

Canadá cae 1-0 frente a Bosnia y Herzegovina en su debut del grupio B del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Toronto Stadium, donde el conjunto local intentará aprovechar el respaldo de su público para comenzar con el pie derecho en la Copa del Mundo.

El partido comenzó a las 16 (hora de Argentina) y cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello. La transmisión esta a cargo de DSports.

A los 21', tras un tiro de esquina y dos cabezazos en el área, Jovo Lukic puso el 1 a 0 para Bosnia y Herzegovina.

Jovo Lukic adelantó a Bosnia ante Canadá Jovo Lukic adelantó a Bosnia ante Canadá DSports Noticia en construcción.