Presenta:
Ashour abrió el marcador para Egipto.&nbsp;
En Vivo

En vivo: Egipto pegó primero y le gana a Australia 1-0, mientras Argentina mira de reojo

Del cruce, que se disputa en el estadio AT&T de Arlington, saldrá el rival del ganador de la llave entre la Selección argentina y Cabo Verde.

MDZ Deportes

Mohamed Salah, la gran estrella de la selección de Egipto, parte desde el inicio en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que los Faraones disputan contra Australia, en el estadio AT&T de Arlington.

El técnico, Hossam Hassan, aseguró que no iba ser titular si no estaba al cien por ciento, porque no iba a arriesgar, pero finalmente el capitán parte en el once inicial.

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Seguí el minuto a minuto de Egipto-Australia

Archivado en

Te recomendamos