En vivo: Egipto pegó primero y le gana a Australia 1-0, mientras Argentina mira de reojo

Mohamed Salah, la gran estrella de la selección de Egipto, parte desde el inicio en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que los Faraones disputan contra Australia, en el estadio AT&T de Arlington.

Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán, de la última jornada de la primera fase, y no ha hecho más que entrenamientos parciales con el grupo esta semana.

El técnico, Hossam Hassan, aseguró que no iba ser titular si no estaba al cien por ciento, porque no iba a arriesgar, pero finalmente el capitán parte en el once inicial.