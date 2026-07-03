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Australia y Egipto buscan el pase a los octavos de final.
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En vivo: Egipto empata 1 a 1 ante Australia y Argentina mira de reojo

Ashour abrió el marcador en el primer tiempo, pero un gol en contra de Hany dejó el duelo igualado. El vencedor enfrentará al ganador de Argentina-Cabo Verde.

MDZ Deportes

La selección de Egipto vence por 0-1 al descanso de su partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Australia, con un gol en el minuto 13 de Emam Ashour.

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 para Australia

Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 para Australia

Seguí el minuto a minuto de Egipto-Australia

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