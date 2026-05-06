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En vivo: con dos increíbles errores, Racing pierde 2-1 contra Botafogo y se complica

Botafogo gana por un insólito gol en contra de Di Cesare y una pelota que se le escapó a Cambeses. Maravilla Martínez había marcado la igualdad para Racing.

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Racing enfrenta a Botafogo en el Olímpico Nilton Santos.

Racing enfrenta a Botafogo en el Olímpico Nilton Santos.

EFE

Por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, un Racing que no encuentra el rumbo visita a Botafogo (contra el que perdió 3-2 como local) con la necesidad de ganar para no complicarse en la clasificación a los playoffs. Una derrota podría dejarlo con un pie afuera.

El insólito gol en contra de Di Cesare para el 1-0 de Botafogo

El insólito gol en contra de Di Cesare para el 1-0 de Botafogo

El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing

El gol de Maravilla Martínez para el empate de Racing

El minuto a minuto de Botafogo - Racing

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