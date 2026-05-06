En vivo: con dos increíbles errores, Racing pierde 2-1 contra Botafogo y se complica
Botafogo gana por un insólito gol en contra de Di Cesare y una pelota que se le escapó a Cambeses. Maravilla Martínez había marcado la igualdad para Racing.
Por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, un Racing que no encuentra el rumbo visita a Botafogo (contra el que perdió 3-2 como local) con la necesidad de ganar para no complicarse en la clasificación a los playoffs. Una derrota podría dejarlo con un pie afuera.