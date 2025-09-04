En vivo: con doblete de Messi y uno de Lautaro, Argentina golea a Venezuela en la despedida oficial del 10 en el país

La Selección argentina le gana 3-0 a Venezuela en el último partido de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas en el país, al término del primer tiempo del partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El autor del único gol fue Lionel Messi, quien definió con muchísima clase a los 39 minutos del primer tiempo tras una gran jugada individual de Julián Álvarez.

Golazo de Messi para el 1-0 de Argentina en su despedida oficial en el país

Con un equipo muy ofensivo, y con flamante esquema (4-2-3-1) Argentina salió con todo a atacar a Venezuela desde el pitazo inicial del chileno Piero Maza. Con la salida clara desde el fondo, circulación fluida de balón y el cambio de ritmo habitual en los últimos metros, la Scaloneta tuvo el primero casi desde los vestuarios.

Fue tras una excelente triangulación entre Messi, Mastantuono y Almada, que culminó con un remate pleno de Julián Álvarez, pero el arquero venezolano Rafael Romo hizo una tapada inolvidable. De ese tiro de esquina, Cuti Romero convirtió de cabeza, pero el tanto fue correctamente anulado por un claro fuera de juego del capitán del Tottenham.

Más allá de ese comienzo altanero, el equipo de Scaloni bajó un poco las revoluciones en los siguientes minutos y tuvo la posesión sin poder lastimar a un rival que replegaba y apostaba a las transiciones rápidas y los centros para abastecer a Salomón Rondón.

Sobre los 21', Nicolás Tagliafico aprovechó una pelota suelta en el área para impactar un violento zurdazo que fue despejado por Romo con sus piernas. Y apenas cinco minutos después, otra vez el arquero venezolano sacó sobre su izquierda un disparo de Messi que se metía contra el palo izquierdo.

Messi vs Venezuela Lionel Messi en la previa a su definición para el 1-0 frente a Venezuela. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Hasta que en el minuto 39 llegó la perla de la noche: Paredes metió un pase enorme con tres dedos para Julián Álvarez, quien dentro del área enganchó ante la marca de un defensor y asistió a Messi en el punto del penal. El mejor del mundo resolvió con una genialidad, la picó ante el arquero y tres defensores que intentaban tapar el remate en el área chica. Golazo.

